SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assaltantes atiraram no carro do prefeito de Camaçari (BA) Elinaldo Araújo (União Brasil) na noite desta quinta-feira (10). O político trafegava pela Via Parafuso (BA-535), em direção à cidade que governa, por volta de 19h40, quando foi abordado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os três assaltantes estavam em um veículo prata e bateram na lateral esquerda do carro de Elinaldo, anunciando o assalto exigindo que o motorista parasse o carro. Como o condutor se negou a parar e descer do carro, os homens começaram a atirar.

Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, a ação foi evitada por seguranças do político, que dispararam contra o carro dos assaltantes, que desistiram do assalto e fugiram.

O boletim de ocorrência foi registrado na 18ª Delegacia Territorial no município. Não há, até o momento, informações sobre o veículo em que estavam os criminosos, nem sobre a identidade deles.