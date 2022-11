SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou uma campanha de multivacinação durante o feriado prolongado da Proclamação da República. A imunização contra Covid, poliomielite e outras doenças será oferecida a partir deste fim de semana e vai até a próxima terça (15).

As doses serão ofertadas nas AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas, das 7h às 19h. É possível consultar a unidade de saúde mais próxima aqui.

Para quem procura serviços e comércio, as agências dos Correios não funcionam na terça, assim como as unidades do INSS e agências bancárias. Shoppings estarão abertos, com variação de entrada entre 10h e 14h.

Vale lembrar que contas com vencimento para o feriado podem ser pagas no dia útil seguinte, sem multas ou juros.

Já o setor de transportes da capital terá atendimento normal na segunda (14) e na terça-feira, nos postos de venda, das 6h às 22h, em terminais e no Expresso Tiradentes. O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechados e voltam a atender o público na quarta (16).

Quem precisar recarregar o bilhete único, um dos serviços mais procurados de transportes, pode fazê-lo por meio dos aplicativos credenciados disponíveis no site da SPTrans. Depois, basta validar em máquinas automáticas ou nos coletivos.

O rodízio de carros está suspenso e será retomado na quarta, mas, na segunda valem as restrições para caminhões e fretados, e as faixas exclusivas de ônibus não estarão liberadas.

As praças de atendimento das subprefeituras estarão fechadas, e voltam a atender o público na quarta, assim como os postos do setor de emprego e desenvolvimento econômico e unidades do DescomplicaSP, do Fab Lab Livre SP, Telecentros e do Poupatempo.

A prefeitura da capital informa que diversos serviços, como formalização de MEI e habilitação do seguro-desemprego podem ser solicitados por meio do telefone 156. Já os serviços da Central de Intermediação em Libras da prefeitura funcionarão 24 horas durante o feriado.

CEUs estarão abertos no sábado e no domingo, das 8h às 20h, e, na segunda e terça, das 8h às 18h.

SAÚDE

Abrem:

- Hospitais Municipais;

- Prontos-socorros municipais;

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Samu 192;

- Hospitais veterinários públicos, na segunda (14), das 8h às 17h, para casos de urgência e emergência, com exceção da unidade oeste, por causa de ponto facultativo decretado pela USP;

- As AMAs 12h estarão abertas até as 19h;

- AMAs e UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, inclusive para a vacinação;

- Hospitais estaduais para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos;

- AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), na segunda (14);

- Farmácias de Medicamentos Especializados (FME, as farmácias de "alto custo"), na segunda (14);

- Unidades da Farmácia Dose Certa, na segunda (14)

- Postos de doação da Pró-Sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui e Stella Maris, na segunda (14), e apenas o posto Clínicas na terça (15);

SUBPREFEITURAS

As praças de atendimento estão fechadas até terça (15).

Equipamento - sábado (12) - domingo (13) - segunda (14) - terça (15)

Central de Abast. Leste - 07h00 às 18h00 - 07h00 às 13h00 - 07h00 às 18h00 - 07h00 às 13h00

Central de Abast. Pátio Pari - 04h00 às 20h00 - Fechado - 04h00 às 20h00 - 04h00 às 18h00

Mercado Guaianases - 08h30 às 18h00 - 08h00 às 13h00 - Fechado - 08h00 às 13h00

Mercado Ipiranga - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - Fechado - 08h00 às 13h00

Mercado Lapa - 08h00 às 18h00 - Fechado - 08h00 às 18h00 - Fechado

Mercado Penha - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - Fechado - 08h00 às 13h00

Mercado Pinheiros - 08h00 às 18h00 - Fechado - 08h00 às 18h00 - 08h00 às 15h00

Mercado Pirituba - 07h00 às 21h00 - 07h00 às 18h00 - 07h00 às 21h00 - 07h00 às 18h00

Mercado Sapopemba - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - 08h00 às 18h00 - 08h00 às 13h00

Mercado São Miguel - 09h00 às 18h00 - Fechado - 09h00 às 18h00 - Fechado

Mercado Teotônio Vilela - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 14h00

Mercado Tucuruvi - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - Fechado - 08h00 às 13h00

Mercado Vila Formosa - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00

Sacolão Avanhadava - 07h00 às 19h00 - 07h00 às 14h30 - 07h00 às 19h00 - 07h00 às 15h00

Sacolão Bela Vista - 07h00 às 19h00 - 08h00 às 14h00 - 07h00 às 19h00 - 08h00 às 14h00

Sacolão Brigadeiro - 08h00 às 18h00 - 08h00 às 14h00 - 08h00 às 18h00 - 08h00 às 14h00

Sacolão Butantã - 07h00 às 20h00 - 07h00 às 13h30 - 07h00 às 20h00 - 07h00 às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 15h00 - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 15h00

Sacolão City Jaragua - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 16h00 - 08h00 às 16h00 - 08h00 às 16h00

Sacolão Cohab Adventista - 07h00 às 21h20 - 08h00 às 14h20 - 07h00 às 21h20 - 08h00 às 14h20

Sacolão da Lapa - 07h00 às 18h30 - 09h00 às 13h00 - 08h00 às 14h00 - 09h00 às 13h00

Sacolão Estrada do Sabão - 08h00 às 19h00 - 07h00 às 14h00 - 07h00 às 19h00 - 07h00 às 14h00

Sacolão Freguesia do Ó - 07h00 às 20h00 - 07h00 às 14h00 - 07h00 às 20h00 - 07h00 às 15h00

Sacolão Jaguaré - 08h00 às 18h00 - 08h00 às 14h00 - 08h00 às 14h00 - 08h00 às 14h00

Sacolão Jaraguá - 08h00 às 18h00 - 08h00 às 16h00 - 08h00 às 16h00 - 08h00 às 16h00

Sacolão João Moura - 07h00 às 19h00 - 07h00 às 19h00 - 07h00 às 19h00 - 07h00 às 19h00

Sacolão Rio Pequeno - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00 - 08h00 às 19h00 - 08h00 às 13h00

Sacolão São Miguel - 09h00 às 18h00 - Fechado - 09h00 às 18h00 - Fechado

BOM PRATO

Os restaurantes do Bom Prato abertos sábado (12), domingo (13) e terça (15) serão Brás, Campos Elísios, 25 de Março, Guaianases, São Mateus e Lapa. Na segunda-feira, todas as 63 unidades estarão abertas.

DIRETOS HUMANOS

Estarão abertos:

- Casa da Mulher Brasileira

- Plantão da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos por WhatsApp (11) 97549-9770 ou formulário no site da secretaria.

CULTURA

- Arquivo Histórico Municipal ? sábado (12)

- Beco Do Pinto ? aberto das 9h às 17h;

- Biblioteca Mário de Andrade - fechada;

- Bibliotecas De Bairro - fechadas;

- Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares De Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, -Viriato Correa E Paulo Setúbal - fechadas;

- Bosques De Leitura - fechados;

- Coleção circulante - 9h às 18h;

- Sala Infantil - 10h15 às 16h45;

- Capela Do Morumbi ? aberta das 9h às 17h;

- Casa De Cultura Santo Amaro - fechada

- Casa Da Imagem (antiga Casa nº1) ? aberta das 9h às 17h;

- Casa De Cultura Brasilândia ? aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Butantã - aberta;

- Casa De Cultura Campo Limpo - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) - aberta

- Casa De Cultura Guaianases - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) ? aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Itaim Paulista - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) - aberta, fechada somente no domingo;

- Casa De Cultura Júlio Guerra - aberta no sábado

- Casa De Cultura M? Boi Mirim - aberta, fechada somente na segunda;

- Casa De Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) ? aberta somente no domingo;

- Casa De Cultura São Mateus - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos) - aberta no sábado;

- Casa De Cultura São Rafael - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Tremembé - aberta sábado e domingo;

- Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) - aberta sábado e domingo;

- Casa Do Bandeirante ? aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Grito ? aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Modernista - aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Sertanista (Casa do Caxingui ) ? aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Tatuapé ? aberta das 9h às 17h;

- Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) ? aberto das 10h às 21h;

- Centro Cultural Da Juventude Ruth Cardoso - aberto;

- Centro Cultural Da Penha - aberta sábado e domingo;

- Centro Cultural De Vila Formosa - aberta sábado e domingo;

- Centro Cultural Do Grajaú (Palhaço Carequinha) - aberto;

- Centro De Culturas Negras ? aberto sábado e domingo;

- Centro Cultural Olido ? fechado na terça-feira (15);

- Centro Cultural Santo Amaro ? fechado todos os dias;

- Centro Cultural Tendal Da Lapa - aberto todos os dias;

- Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes - fechado na segunda-feira (14);

- Centro Da Memória Do Circo - fechado na terça-feira (15);

- Centro De Referência Da Dança - fechado todos os dias;

- Chácara Lane ? aberta das 9h às 17h;

- Escola Municipal De Bailado ? fechada;

- Escola Municipal De Iniciação Artística ? fechada;

- Escola Municipal De Música ? fechada;

- Praça Das Artes- verificar programação no site;

- Hemeroteca - atendimento com agendamento;

- Monumento à Independência (Cripta Imperial) - fechado;

- Pavilhão Das Culturas Brasileiras - fechado ao público;

- Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - aberto;

- Ponto De Leitura Piqueri - fechado;

- Ponto De Leitura Jardim Lapena - fechado;

- Sítio Da Ressaca - fechada;

- Sitio Morrinhos ? aberto das 9h às 17h;

- Solar Da Marquesa De Santos - aberto das 9h às 17h;

- Teatro Alfredo Mesquita - fechado segunda e terça;

- Teatro Artur Azevedo ?fechado segunda e terça;

- Teatro Cacilda Becker - fechado segunda e terça;

- Teatro Flávio Império - aberto todos os dias;

- Teatro João Caetano ? fechado segunda e terça-feira;

- Teatro Paulo Eiró - fechado segunda e terça;

- Centro Cultural São Paulo: teatro, cinema e áreas de exposição abertos, com exceção de segunda; bibliotecas e discoteca abertas sábado e domingo; escada vermelha e corredor da dança abertos, central de informações aberta, com exceção de segunda;

INSS

Agências de atendimento fechadas na terça. A central de atendimento telefônico 135 funcionará normalmente.

CORREIOS

Os Correios não funcionam na terça.

PARQUES

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente, com exceção de segunda-feira. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA).

Na zona sul, o Planetário do Carmo - Martin Luther King, abrirá excepcionalmente na terça-feira (15), com programação especial para o feriado.

ESPORTES

Os Centros Esportivos estarão abertos na segunda e, na terça, nos horários programados para feriados, disponíveis no site da pasta de Esportes da capital. Não haverá atendimento no setor administrativo.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estarão abertos: serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Centros de Acolhida, Núcleos de Convivência para População em situação de Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituição de longa permanência para idosos, residência Inclusiva e serviço de alimentação domiciliar para a pessoa idosa.