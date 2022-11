Para o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, todas as atividades são interessantes, mas ele destaca o palco CRISPR. “A gente começa a trazer esse assunto para dentro da Campus Party, o BioHack em genoma, porque vivenciamos o problema da covid 19 e foi graças a esse do mapeamento do sequenciamento genético do SARS-COV que possibilitou a vacina. E queremos fazer muito mais. Vamos ter um laboratório aqui que vai imprimir em impressora 3D, a carne vegetal. A ideia com isso é mostrar que através de um estudo de células troncos já é possível imprimir órgãos humanos com células tronco próprias, um coração, um pulmão, um rim, sem precisar esperar um falecimento de alguém para fazer um transplante de órgãos. É um avanço da ciência que vai possibilitar salvar muitas vidas!”.

Este ano também ocorrerão cinco hackathons das diversas áreas do conhecimento, mas com o objetivo de usar a tecnologia para ajudar na transformação digital de setores como educação, turismo e inclusão. O Desafio Accenture visa encontrar um mecanismo para promover a cultura empreendedora na favela; o Desafio Acessibilithon Confweb, conta com a parceria da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, organização social ligada aos ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações) e quer usar a tecnologia para quebrar as barreiras da inclusão.

Já o Desafio Microsoft tem como tema as soluções de aprendizagem e suas tecnologias para todos e todas com o uso do Microsoft Azure; Desafio Visa que pretende usar a tecnologia para melhorar a experiência do viajante, e o Desafio BNB Chain procura soluções para saúde pública por meio de Blockchain. Hackathon é uma maratona para promover uma solução tecnológica, como um aplicativo, um software, um programa ou qualquer outro tipo de ferramenta.

A Campus Party conta com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições na Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento acontece no Brasil há 10 anos com a participação de apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia durante os 6 dias.

Open Campus

Para participar da maior experiência tecnológica do mundo não precisa ser campuseiro. A Open Campus é a área aberta e gratuita a todo o público e que funciona a partir deste sábado (12) e vai até a segunda-feira (14), das 10h às 20h, e na terça-feira (15), das 9h às 17h. No espaço, os visitantes terão uma série de atrações que são sucesso de público, como a Arena Drone, a Campus Play e a Arena de Robôs, onde ocorrerá o maior evento de combate de robôs já visto na Campus Party.

Entre as novidades da área gratuita está o Laboratório CRISPR, onde será possível realizar uma verdadeira imersão no mundo das células, inclusive com a possibilidade de acompanhar uma impressora biológica imprimindo carne baseada em plantas. Além disso, no espaço será possível conhecer o trabalho de cerca de 80 startups que se apresentarão no Startup 360º e diversos projetos universitários presentes no Campus Future.