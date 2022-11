SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos morreu após cair de uma pedra na praia da Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele tentava tirar uma selfie de pé, no alto da pedra, quando perdeu o equilíbrio e caiu.

O corpo do homem, identificado como o analista de logística Igor de Oliveira Rodrigues Dias, foi resgatado por bombeiros do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca, por volta das 17h de quinta-feira (10. Familiares disseram aos agentes que ele estava comemorando a aprovação no processo seletivo de um novo emprego.

O homem passeava com uma amiga na praia da Joatinga quando teve a ideia de subir em uma pedra, com pelo menos 12 metros de altura. Ele teria então escorregado e caído, após tentar fazer uma selfie. No tombo, ele acabou batendo a cabeça em uma rocha e não resistiu ao ferimento.

Ele era formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tinha duas pós-graduações. A família era de Belford Roxo mas vivia na Tijuca, na Zona Norte.

No Facebook, a mãe de Igor, Luiza Rodrigues, 60, classificou o episódio como uma fatalidade. De acordo com o Plantão de Notícias RJ, a contadora, que esteve no IML na manhã de hoje para liberar o corpo do filho, contou que ele fazia um piquenique no local para comemorar a assinatura de um contrato.

"Eu falei com ele, perguntei onde ele estava. Ele respondeu que estava na praia. Mas eu não sei por que ele resolveu subir naquela pedra tão alta", lamentou.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro do analista.