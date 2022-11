SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas em show do cantor Nattanzinho na madrugada deste sábado (12) na cidade de Floriano (PI), a 240 km de Teresina, devido a um tiroteio na plateia. As informações são da Polícia Civil do estado. A apresentação, que ainda não havia começado, foi cancelada após os disparos.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar constatou que um homem estava caído sem vida com uma pistola presa na cintura e outro revólver no chão próximo ao corpo. No local, foram apreendidas três armas de fogo pela equipe da Polícia Civil. As investigações buscam identificar os envolvidos.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Nattanzinho aparece deitado no chão do camarim acompanhado de outras pessoas. Segundo ele, ninguém de sua equipe saiu ferido. Antes dele, subiu ao palco o cantor Xand Avião.

"Deus é tão maravilhoso que [o tiroteio] foi antes de eu subir no palco. Eu nem subi no palco e houve o tiroteio", disse em um vídeo em rede social na madrugada deste sábado.

"Ainda estou conversando com o pessoal para saber o que aconteceu. Espero que ninguém saia machucado", continuou. Antes, o cantor publicou uma foto segurando um terço.

Xand Avião também divulgou um vídeo em sua rede social na manhã deste sábado. Ele afirma não ter presenciado o tiroteio porque não estava mais no palco quando houve os disparos.

"Não sei realmente o que aconteceu, só liguei para a minha equipe que estava lá", disse.