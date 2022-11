BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou a participação do BNDES em um evento da COP27 com governadores da Amazônia. Entre eles, está Helder Barbalho (MDB), que convidou Lula para o encontro na conferência da ONU sobre o clima, no Egito.

O encontro com os governadores do Norte ocorre nesta segunda-feira (14). Bolsonaro já tinha proibido o envio de uma comitiva do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Assessores do Palácio do Planalto afirmam que Bolsonaro se irritou com a presença do presidente eleito no evento. Lula, que está sendo aguardado como se fosse chefe de Estado, acusa Bolsonaro de ter colaborado com o aumento da devastação florestal na Amazônia.

Por meio de sua assessoria, o BNDES negou ter recebido qualquer "ordem" de Bolsonaro.

Integrantes da delegação, no entanto, informam que o presidente do banco, Gustavo Montezano, não cedeu diante da resistência da área técnica.

Os governadores vão apresentar resultados das políticas anunciadas desde a COP19 como forma de tentar contrapor políticas estaduais bem-sucedidas ?que combinam desenvolvimento e preservação ambiental? com as políticas do governo federal, que causa repulsa na comunidade internacional, especialmente entre bancos e fundos financiadores.