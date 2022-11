SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos que participava de uma festa religiosa no município de Crateús (CE) morreu na noite deste sábado (12) após ser atingido por um tiro.

Segundo testemunhas, o menino, identificado como Pedro Gabriel, participava, junto à mãe, de um evento em uma igreja evangélica do assentamento São José, na área rural de Crateús.

O templo estava lotado, e, por isso, alguns fiéis ficaram concentrados do lado de fora da igreja, próximo a outra festa, um evento de "paredões".

Por volta das 20h, tiros foram ouvidos no evento de paredões e, segundo as testemunhas, um homem que estava no local correu em direção aos fiéis, no evento religioso, para se abrigar.

Dois homens em uma moto, que estavam disparando contra o homem em fuga, atiraram contra a concentração de fiéis, atingindo, assim, o menino.

A criança foi atingida na cabeça, chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará reforçou que a criança foi atingida em via pública enquanto participava de um evento após pessoas, que estavam em outro evento, dispararam em direção ao local.

Até a tarde deste domingo (13), ninguém tinha sido preso por envolvimento com o crime e uma motocicleta, que pode ter sido usada pelos suspeitos, foi apreendida.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Crateús e quem tiver informações sobre os suspeitos pode procurar a delegacia ou ligar para o disque-denúncia no número 181.