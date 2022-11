SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do próximo sábado (19), São Paulo será sede da 5ª Virada da Consciência Negra. O evento é organizado pela Universidade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras em parceria com o Governo do Estado e a prefeitura da capital.

A Virada da Consciência foi criada em 2018 para comemorar a Semana da Consciência Negra. Em razão da pandemia de Covid, o evento foi reduzido nos dois últimos anos.

Estão programadas 350 atividades gratuitas, como oficinais culturais, saraus e shows, para os museus, bibliotecas, teatros, Fábricas de Cultura e instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Apesar de a Virada da Consciência Negra começar oficialmente no próximo sábado, véspera do Dia da Consciência Negra, alguns dos eventos já estão acontecendo e outros devem durar até 2023.

As fachadas dos espaços receberão iluminação cênica com as cores do pan-africanismo nos dias 18, 19 e 20.

Já no dia 21, ocorre a 20ª edição do Troféu Raça Negra, na Sala São Paulo, para premiar os destaques da comunidade negra brasileira e estrangeira.

Também parte do evento, a inauguração do Museu das Favelas, localizado no Palácio dos Campos Elíseos, dedicado a preservar a história e a cultura das favelas e periferias do estado e dar visibilidade a sua produção artística e criativa, acontecerá no dia 25.

Um investimento de 12 milhões do Governo de São Paulo, o local conta com programação cultural e educativa, exposições, biblioteca e espaço de convivência.

A programação completa da Virada pode ser acessada no site do evento.

"Estamos atuando para marcar o ano de 2022 e o mês da Consciência Negra, no ano em que as atividades artísticas e culturais voltam a ser presenciais, como a maior Virada da Consciência Negra que já aconteceu aqui em São Paulo", afirma secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

*

VEJA OS PRINCIPAIS EVENTOS DA 5ª VIRADA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DE SÃO PAULO

20ª edição do Troféu Raça Negra, na Sala São Paulo, realizado pela Faculdade Zumbi dos Palmares e a Afrobras para premiar os destaques da comunidade negra (inter)nacional (21);

21ª edição do Festival Feira Preta, com mais de 130 atrações (inter)nacionais, entre shows, workshops, intervenções artísticas, empreendedorismo, gastronomia e moda. O festival conta com patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o seu encerramento será realizado no Memorial da América Latina, com apresentação de Iza, BaianaSystem e outras atrações (5/11 a 04/12);

Exposição Bicentenário ? Contado por Enredos e Fantasias, na Fábrica do Samba, realizada pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo, apresenta alegorias carnavalescas em homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil, além de atividades para o público infantil, cursos e shows das escolas de samba aos finais de semana (23/10 a 30/12);

Exposição África em São Paulo, no Museu da Imigração, com fotografias de Bob Wolfenson e relatos gravados pelo jornalista Naief Haddad sobre a diversidade étnica oriunda da África presente na capital paulista (19/11 a 12/03/2023);

Feira Comida de Herança - Raízes, no Museu da Imigração. Edição especial com foco no continente africano e cerca de 40 expositores (20);

Concerto em homenagem a Moacir Santos, no Theatro São Pedro, apresentando a obra do compositor, arranjador e multi-instrumentista afro-brasileiro (19);

Feira de afroempreendedorismo e apresentação musical com Roberta Oliveira & o Bando de Lá (12);

Exposição Grandes Personalidades Negras, no Museu da Imagem e do Som, reunindo obras de 81 artistas urbanos indicados por Fábricas de Cultura e CEUs em homenagem a 81 personalidades negras brasileiras (05/11 a 29/01/2023);

Batalhas de Rima SP, no Teatro Sérgio Cardoso, com seleção e premiação das batalhas de freestyle mais relevantes do Estado de São Paulo (26);

Breaking SP, no Teatro Sérgio Cardoso, com seleção e premiação de B-Boys e B-Girls do Estado de São Paulo (27);

Slam Poesia SP, no Teatro Sérgio Cardoso, com seleção e premiação dos slams mais relevantes do Estado de São Paulo (30);

Festival Ocupa MAB, no Museu Afro Brasil, apresentando a diversidade musical brasileira com shows da cantora Anelis Assunção, grupo Maracatu Solano Trindade, rapper Rico Dalasan, Clube do Balanço e a Funmilayo Afrobeat Orquestra, além de DJs, oficinas de samba rock e outras atrações (19 e 20);

8ª edição do Sarau Língua Afiada, no Museu da Língua Portuguesa, conduzido por Sérgio Vaz, criador do Sarau da Cooperifa, e show das Pastoras do Rosário, grupo de mulheres negras, em sua maioria sexagenárias, que apresentarão um repertório influenciado por congadas, moçambiques, sambas de roda e releituras de Carolina Maria de Jesus e Dona Ivone Lara (19);

Abertura do Museu das Favelas, no Palácio dos Campos Elíseos (25).