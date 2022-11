RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A vistoria realizada por técnicos da concessionária Ecoponte concluiu, nesta terça-feira (15), que a estrutura da ponte Rio-Niterói "não causou comprometimento na estrutura da via", que foi totalmente liberada para o tráfego de veículos nesta manhã.

Na noite de segunda-feira (14), um navio à deriva bateu na ponte após chuvas e ventos atingirem a cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o navio estava abandonado e a âncora não resistiu à pressão do vento.

Por volta das 19h40, rebocadores que trabalhavam no resgate da embarcação conseguiram afastar o navio da estrutura da ponte.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a ponte foi parcialmente aberta ao trânsito, depois de três horas fechada, por volta das 21h30.

Por causa do fechamento da via, o trânsito na cidade chegou a 33 quilômetros às 20h. A média nas últimas três segundas-feiras no mesmo horário era de 16 km, segundo o Centro de Operações Rio.

Após a liberação, o fluxo de veículos segue bom em ambos os sentidos da ponte, de acordo com a Ecoponte.