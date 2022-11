SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os próximos dias devem ser marcados por chuvas fortes em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia e pela oscilação de temperaturas em São Paulo, com frio nas madrugadas.

Para a capital paulista, a projeção é de tempo sem chuva nos próximos dias. As máximas devem continuar na casa dos 25°C até o final de semana, quando sobem para 26°C no sábado (19) e 28°C no domingo (20). As temperaturas mínimas, porém, não seguem as mesmas tendências, e devem girar em torno de 14°C, caindo ainda mais na sexta-feira (18), com previsão de 13°C para a madrugada, segundo a Climatempo. Em outros estados do país, há alerta para chance de tempestades nos próximos dias, devido a um corredor de umidade que vai do Amazonas até o Sudeste.

Os meteorologistas alertam para o risco de alagamentos e transbordamento de rios em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e sul da Bahia --de acordo com a MetSul, já a partir desta quarta (16).

Entre quinta-feira (17) e sexta-feira (18), a chuva deve ser ainda mais intensa no norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais, com acumulado acima de 100 mm em apenas 24 horas, pouco mais de 40% de toda a chuva esperada para o mês, seguindo a média histórica.

O acumulado de chuva também deve superar os 100 mm no oeste do Amazonas, Acre e sul do Pará, segundo o órgão de meteorologia MetSul, com termômetros na casa dos 30°C, em cenário comum nos finais de ano. A corrente úmida não deve ser uma preocupação em outras regiões do país. No Sul, o ar seco predomina, com previsão de dias ensolarados pelo menos até o próximo fim de semana.

Já no Centro-Oeste, apesar de rápidas pancadas de chuva no norte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o tempo também deve ficar firme pelo menos até sábado (19).A precipitação também deve ser registrada em áreas isoladas em grande parte do Nordeste, sem previsão de acumulados expressivos de chuva nos próximos 10 dias em quase toda a região, com exceção do sul da Bahia, do Maranhão e do Piauí.

Em contraste com o predomínio do tempo seco na maior parte do território nordestino, a MetSul emitiu alerta de possíveis transtornos por tempestades para Porto Seguro, Trancoso, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Itapetinga.

Hoje o tempo fica instável com pancadas de chuva entre o Norte do Mato Grosso e Goiás com pulsos isolados de chuva forte e temporais poderão ocorrer na faixa Norte de ambos estados. Entre os dias 16 e 19 o tempo firma entre Mato Grosso do Sul e Metade Sul de Goiás e Mato Grosso.

Na parte Norte da região há instabilidade, contudo, modelos indicam baixos acumulados. Por outro lado entre os dias 20 e 25 uma nova frente fria ingressa no território Nacional e a chuva se espalha por toda a região com eventos de chuva forte entre o Mato Grosso do Sul e Sul de Mato Grosso. Ao final do período de 10 dias, os modelos atmosféricos indicam que os acumulados poderão oscilar entre 100 e 150 mm em toda a região.