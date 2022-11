SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 12 anos está desaparecida desde domingo (13), quando saiu para andar de bicicleta no bairro Barroso, em Fortaleza. Segundo a família, Cleidison Lima de Sousa estava em frente da casa onde mora quando sumiu sem deixar rastros, por volta das 11h.

Nas redes sociais, uma tia do menino, Juciara Quinelato, fez um apelo para informações sobre o paradeiro dele. "Estamos imaginando que ele esteja desorientado, pois ele nunca saiu de casa assim", escreveu ela em uma das publicações.

No dia do desaparecimento, Cleidison vestia uma camisa branca e shorts de listra, segundo Juciara. A bicicleta com a qual brincava era de cor vermelha. A tia ainda descreveu o sobrinho como "muito tímido e envergonhado" e relatou que ele nunca teve envolvimento com "nada ilícito".

"Já procuraram nos hospitais e no IML (Instituto Médico Legal) e nada. No bairro São Cristóvão, onde uma mulher disse que viu ele pedindo água em casa, já vasculharam todas as ruas e nada, nenhum sinal", disse ela. "Minha irmã está com o coração dilacerado. Já perdeu o pai dela há pouco tempo. Ainda tenho fé que ele vai ser encontrado bem e vivo."

Um boletim de ocorrência foi registrado na 12ª Delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A Polícia Civil informou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, da 12ª Delegacia do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.