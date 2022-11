SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim de semana chega com tendência de chuvas isoladas em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Mesmo assim, as temperaturas ficam mais elevadas em comparação com os registros do início do mês.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sul é a única região onde não há indicativo de precipitação. Nas três capitais da região, bem como em São Paulo, as temperaturas tendem a subir deste sábado (19) para domingo (20).

SUDESTE

No Sudeste, o Rio de Janeiro deve ter mínimas de 18ºC no sábado e 20ºC no domingo, e os termômetros não passam de 29ºC. Já em São Paulo, a mínima deve ser de 14ºC, com máximas pulando de 26ºC para 28ºC entre sábado e domingo, dia em que há chances de chuva passageira nas duas capitais.

Em Belo Horizonte (MG), os termômetros ficam entre 16ºC e 28ºC. Na capital mineira e em Vitória (ES), com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC, a precipitação pode aparecer nos dois dias, e o risco de pancadas mais intensas fica para a capital capixaba.

NORDESTE E NORTE

O Nordeste terá tempo estável durante o final de semana apenas em Fortaleza. O sol até predomina em João Pessoa (PA) e Natal (RN) no sábado, mas há risco de chuva no dia seguinte. As pancadas mais intensas ficam em Salvador (BA), com mínima de 23ºC e máxima de 28ºC, e em Teresina (PI), onde os termômetros marcam 22ºC de mínima e 35ºC de máxima. Nas demais capitais da região, a temperatura fica estável, variando entre 23ºC e 32ºC.

Já o Norte do país registra chuva em todas as capitais. O destaque fica para Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Palmas (TO), que devem ter tempo nublado e chuva a qualquer hora. Em toda a região, a mínima fica em torno de 24ºC durante o final de semana, e a máxima pode chegar a 35ºC. Palmas é a única capital onde os termômetros marcam temperaturas fora desse intervalo, com temperaturas variando entre 22ºC e 30ºC.

SUL E CENTRO-OESTE

A região Sul terá tempo firme, com elevação de temperaturas ao decorrer do final de semana. Em Curitiba (PR), a mínima passa de 10ºC no sábado para 11ºC, já as máximas pulam de 25ºC para 28ºC. Florianópolis (SC) terá termômetros entre 16ºC e 25ºC no sábado, passando para 17ºC e 31ºC no dia seguinte.

Já Porto Alegre (RS) apresenta as maiores temperaturas da região: máxima de 31ºC e 32º no sábado e domingo, respectivamente. Os termômetros marcam mínima de 17ºC na capital gaúcha.

Por fim, no Centro-Oeste, em Brasília e Goiânia (GO), as pancadas de chuva e o tempo nublado aparecem ao longo do sábado e domingo. A capital federal terá termômetros girando entre 16ºC e 26º, enquanto a capital de Goiás marca mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Cuiabá (MS) também tem previsão de precipitação, porém em pontos específicos. A mínima gira em torno de 24ºC, e a máxima em 35ºC durante o sábado e o domingo. Tempo estável na região Centro-Oeste apenas em Campo Grande (MT). Por lá, o sábado deve ter termômetros entre 24ºC e 36ºC, caindo para 22ºC de mínima e 34ºC de máxima, sem risco de chuva.