SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo vai receber, neste sábado (19), a 1ª Virada da Vida Comum, iniciativa que será realizada em um complexo de 25 prédios residenciais no Jardim Íris, na zona oeste de São Paulo. O objetivo é conectar vizinhos dentro e fora dos condomínios e estimular atitudes sustentáveis e socioambientais.

São esperadas mil pessoas ao longo do dia. A ação é promovida pela associação de moradores local em parceria com a administradora de condomínios Lello, por meio do Lellolab, laboratório de inovação da vida em comum da empresa.

A Virada ocorrerá das 11h às 20 e terá diversas atividades como aulas de ginástica, recreação, apresentações musicais, teatro e intervenção artística.

"Será um dia inteiro para que as famílias possam viver o bairro e despertar atitudes de conscientização para melhorar a vida em comum, incentivando o papel dos vizinhos como agentes de transformação da vida urbana por meio de iniciativas sustentáveis", afirma Filipe Cassapo, diretor do Lellolab e idealizador da Virada.

Haverá também apresentações de propostas para a melhoria da vida em comum desenvolvidas por startups como a criação de hortas comunitárias urbanas.