SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, o antigo Projac, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela reportagem pela comunicação da emissora.

"Estamos apurando as dimensões e impactos e damos notícias assim que pudermos", diz o comunicado.

Também procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados às 12h20. O incêndio foi controlado e não há vítimas.

O incêndio teria começado durante o horário de almoço da equipe da novela "Todas as Flores" ?que teve seu cenário atingido pelo fogo. O principal deles afetado foi a Rhodes & Co. Tailleur? loja representada na trama.

Antes mesmo de vídeos do incêndio começarem a circular nas redes sociais, funcionários da emissora ficaram sabendo do ocorrido em grupos de trabalho. A reação inicial dentro dos Estúdios Globo foi de pânico e preocupação por possíveis vítimas.

A cidade cenográfica de "Todas as Flores" fica afastada dos estúdios de outras produções e, até o momento, as gravações de outras novelas da TV Globo não foram canceladas.

