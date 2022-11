SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da Copa do Mundo está se aproximando e diversos setores e serviços vão alterar a rotina de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira para que todos possam acompanhar as partidas, como ocorre tradicionalmente.

O torneio começa no próximo domingo (20), às 13h. A Seleção Brasileira faz sua partida de estreia na próxima quinta-feira (24), às 16h.

Nem todas as alterações dos serviços públicos foram divulgadas, mas já existe uma prévia.

Transportes Metropolitanos

Nos dias em que acontecerão os jogos do Brasil, a operação de algumas empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão ajustes para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir às partidas.

Trilhos

O horário de pico no Metrô e na CPTM , segundo a assessoria de imprensa, será antecipado para às 14h, quando os jogos estiverem marcados para começar às 16h --por exemplo, na próxima quinta (24). Nos dias em que o jogo começa às 12h ou às 13h, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens, se houver necessidade.

Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro vão inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir às partidas.

EMTU

Nos dias em que os jogos serão às 16h, haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária. Já nos dias com jogos às 12h ou às 13h, os horários serão mantidos com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

Poupatempo

O funcionamento dos postos se dará de forma parcial durante os jogos do Brasil.

Nos dias de jogos às 16h, as unidades vão operar até às 14h. Nos dias de jogos às 13h, vão funcionar até às 11h. As opções digitais seguirão disponíveis.

Bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol.

Nos jogos com horário previsto às 12h, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

Nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30. Naqueles com diferença de duas horas: das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

Outros órgãos

O governo de São Paulo informou que nos dias dos jogos às 16h, o expediente das repartições públicas será encerrado às 14h, e nos dias com partidas às 13h, será encerrado o atendimento às 11h.

A Prefeitura de São Paulo ainda não informou como vão funcionar as escolas, serviços de saúde, entre outros. As informações devem ser divulgadas na próxima segunda ou terça.