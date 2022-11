RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu os estúdios da Globo nesta sexta-feira (18), em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. Antigo Projac, o local é onde o grupo Globo realiza suas produções de entretenimento. O fogo foi controlado e não houve vítimas, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

A corporação informou que foi acionada às 12h20. Equipes de dois quartéis da região foram deslocados ao local. A Brigada de Incêndio da Globo já atuava no combate às chamas.

"O incêndio, localizado em um galpão isolado, foi controlado, sem risco de propagação. Os militares trabalham, neste momento, no rescaldo", informou o Corpo de Bombeiros às 16h30.

Funcionários dos Estúdios Globo, que não quiseram se identificar, contaram a reportagem que o clima foi de pânico e preocupação por possíveis vítimas.

A situação era a mesma para quem acompanhava do lado de fora da cidade cenográfica. O motorista de aplicativo Norberto Silva disse que avistou o incêndio por volta de 12h.

"Eu estava almoçando em um restaurante próximo quando todo mundo viu a fumaça de longe mesmo. Assim, de repente, uma fumaça densa. As pessoas saíram correndo pra ver. O medo era de alguém ter ficado ferido porque dava pra ver que era muito fogo mesmo. Impressionante", relatou.

A Globo disse, em nota, que não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. As causas estão sendo apuradas.

As chamas atingiram a cidade cenográfica da novela "Todas as Flores", exibida pelo Globoplay.

Ainda segundo a comunicação da Rede Globo, "não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo é reproduzido em estúdio".