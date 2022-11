SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi internado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). De acordo com informações divulgadas na quinta-feira (17), o pedetista passou mal durante um jantar na quarta-feira (16) e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O nome da unidade hospitalar onde o mandatário se recupera não foi divulgado.

Ainda conforme a nota oficial divulgada na noite de ontem, o governador passou por exames e estava consciente e orientado, "cognitivamente normal, estável e apresentando parâmetros normais de saúde". O boletim previa alta da UTI em 24 horas, o que aconteceria nesta sexta-feira (18), mas ainda não há novas informações sobre o estado de saúde do político.

A reportagem tenta contato com o governo do Amapá para uma atualização sobre o caso. Assim que houver novas informações sobre o tratamento e saúde do governador, esta nota será atualizada.

"Tem programação de alta da Unidade de Terapia Intensiva nas próximas 24 horas, podendo retomar suas atividades em regime a distância (Home office) até sua completa recuperação", diz a nota.

Waldez Góes tem 61 anos e está no quarto mandato como governador do Amapá. Ele deixará o cargo em 31 de dezembro após o aliado Clécio Luís (Solidariedade-AP) vencer o pleito deste ano.