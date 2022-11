SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 45 anos morreu na tarde desta sexta-feira (18) após o paramotor que pilotava cair na praia da Península, em Barra Velha (SC). Ele era aluno de uma escola de pilotagem em Joinville, a cerca de 50 quilômetros de onde caiu a aeronave.

O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), por meio do Batalhão de Operações Aéreas (BOA/CBMSC), em parceria com o Grupo de Resposta Aérea de Urgência (GRAU/SAMU) e guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Barra Velha, atenderam à ocorrência.

"O helicóptero de resgate Arcanjo-03 foi acionado pela Central de Operações do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, por volta das 14h15 da tarde de hoje, para atendimento de vítima de queda de paramotor, próximo à faixa de areia", disse a corporação, em nota.

No local, a vítima foi atendida pela equipe médica do Arcanjo-03, porém já se encontrava sem sinais vitais, sendo constatado o óbito.

Segundo apuraram os agentes, o piloto teria realizado uma manobra errada, que resultou na queda do paramotor.

"O local ficou aos cuidados da guarnição do CBM de Barra Velha, até a chegada da Polícia Militar e Polícia Científica. A vítima realizava aulas de paramotor no local", informou o major Hugo Manfrin Dallossi, comandante do Arcanjo-03.