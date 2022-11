SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), compartilhou no Twitter nesta sexta-feira (18) um vídeo em que bolsonaristas impedem a passagem de um VLT durante um ato na cidade. Nas imagens, é possível ouvir uma mulher xingando o político de "ladrão, corrupto e safado" e dizendo que o transporte "não vai passar".

"Alguém pode explicar para essa gente que o VLT passa ali porque tem o trilho?", provocou o prefeito pela rede social.

Pelo vídeo não é possível saber a data da filmagem. A publicação não está mais no perfil da usuária no TikTok, mas a conta publicou outras imagens em manifestações no centro da capital fluminense contra o resultado da eleição deste ano que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Logo após o resultado do pleito, atos golpistas contestam o resultado com bloqueios em trechos de rodovias, pedidos de golpe militar, e atos em frente a quartéis do Exército em diversas cidades do Brasil com pedidos de "intervenção federal".

Desde o início dos movimentos, o prefeito do Rio e o governador do Estado, Cláudio Castro (PL), determinaram que a PM (Polícia Militar) do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal da capital fluminense atuassem para desobstruir vias bloqueadas por bolsonaristas. As determinações dos dois vieram após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidir que as polícias poderiam atuar para liberar pistas ocupadas, inclusive as federais, além de identificar, multar e prender os responsáveis pelos bloqueios.