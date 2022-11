SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Seu Jorge fará uma apresentação durante a inauguração da sede do Instituto Desvelando Oris, em São Paulo, na próxima quarta-feira (23). Comandada pela advogada Juliana Souza e pelo educador Jálisson Mendes, a organização tem atuação voltada para jovens, mulheres e, especialmente, pessoas negras em situação de vulnerabilidade.

Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, que morreu aos cinco anos após cair de um prédio de luxo no Recife, será uma das palestrantes do evento, que celebrará o mês da Consciência Negra e promoverá debates sobre racismo, Justiça e causas de impacto social.

A consultora Donata Meirelles, a advogada e apresentadora Gabriela Prioli e a diretora de Reputação e Assuntos Corporativos para a América Latina da Unilever, Suelma Rosa, são outros dos nomes confirmados.

Apenas convidados poderão participar inauguração da sede do Instituto Desvelando Oris, que conta com o apoio do selo Raça é Prioridade, do Pacto Global da ONU no Brasil.

O conselho consultivo do Instituto Desvelando Oris é composto por personalidades como a advogada Deise Benedito, uma das fundadoras do Geledés, a cantora e ex-BBB Lina Pereira, a Linn da Quebrada, e o advogado Sinvaldo Firmo.

Neste semana, o ator Ícaro Silva se juntou ao grupo de embaixadores do instituto. A ideia é que ele participe de eventos e também de ações nas redes sociais para promover a iniciativa.