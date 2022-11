Com 69 anos na época, a diva mostra seu talento em composições autorais como Lata D’água com o timbre inconfundível e a rouquidão característica de sua voz. Além de cantar suas obras, Elza ainda solta a voz em um repertório diverso com canções de outros músicos como Trem das onze, Chove chuva, Meu limão, meu limoeiro, Mamãe passou açúcar em mim, País Tropical e Zazueira.

A força da presença de palco de Elza Soares é um dos destaques que marca a trajetória de suas apresentações. Preservada no vasto acervo da emissora pública, essa edição de Grande Musicais combina interpretações inesquecíveis e depoimentos da cantora numa entrevista franca em tom intimista.

Três momentos da trajetória de Dona Ivone Lara

Destaque da programação na Semana da Consciência Negra, o musical Dona Ivone Lara - Um sorriso negro ganha a telinha da TV Brasil no domingo, às 23h. Elogiada por público e crítica, a produção gravada com exclusividade pela emissora pública no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, conta a vida da sambista ao combinar dramaturgia e repertório de clássicos que a consagrada artista deixou como legado.