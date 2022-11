SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na noite deste domingo (20) um apartamento no 15º andar do Condomínio Edifício Beliseo, na rua Caio Prado, 37, no bairro da Consolação, no centro de São Paulo, nas proximidades do Parque Augusta.

O Corpo de Bombeiros enviou 14 viaturas para conter o fogo, que estava intenso no início, provocando muita fumaça na parte superior do prédio. O incêndio foi contido pouco antes da meia-noite. No início da madrugada, os bombeiros informaram que estavam na fase de rescaldo.

Segundo nota divulgada no Twitter da corporação, uma moradora inalou muita fumaça e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Muitos moradores da região assustaram com o incêndio e o barulho das sirenes e saíram de seus prédios para acompanhar de longe o trabalho dos bombeiros. Nas redes sociais, eles publicaram vídeos que mostram o momento que as chamas ainda estavam altas e havia muita fumaça.