SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Este homem aparece a cada quatro anos. Não tem clube, não tem identidade... só aparece a cada quatro anos". O meme criado para falar de Guillermo Ochoa, goleiro do México, viralizou nas últimas semanas.

O motivo? O jogador, que inicia nesta terça-feira (21) sua quinta Copa do Mundo, costuma se destacar no maior torneio do futebol do mundo ? e, principalmente, contra o Brasil.

Nas últimas duas edições, o goleiro, hoje com 37 anos, fechou o gol contra Neymar e companhia: na primeira vez, em 2014, foi o grande responsável por um empate em 0 a 0. Quatro anos depois, evitou que um 2 a 0 para a seleção de Tite se transformasse em goleada.

Mas... e nos outros campeonatos, por onde andou Ochoa? Ele manteve o nível de atuação mostrado na Copa? A reportagem tirou a dúvida ao fazer um retrospecto recente da carreira do jogador defendendo, exclusivamente, clubes.

NA ESPANHA, ELE NÃO VINGOU

A Copa realizada em 2014 foi um divisor de águas para o mexicano. Ele estava desempregado quando disputou o mundial no Brasil e viu sua boa atuação gerar interesse de europeus.

O destino foi o Málaga, da Espanha. Por lá, o goleiro não conseguiu repetir o desempenho que teve com a camisa de seu país e, sem tempo de jogo, acabou emprestado para o Granada depois de duas temporadas.

Rebaixado com a nova equipe no Campeonato Espanhol, Ochoa voltou a ficar sem emprego em 2017: a inatividade, desta vez, durou pouco, e ele parou no Standard Liège, da Bélgica.

REDENÇÃO E VOLTA PARA CASA

No novo país, veio a redenção: rapidamente, o atleta tomou conta da posição e conquistou os torcedores do tradicional time europeu.

Em meio à boa fase na equipe, o goleiro de 1,85m voltou aos holofotes mundiais ao brilhar defendendo sua seleção na Copa da Rússia de 2018.

O prêmio pelo alto nível ocorreu no mesmo ano ? durante a segunda temporada dele com a camisa do Liège. Ochoa e seus companheiros foram campeões da Copa da Bélgica após vitória em cima do Genk.

O ano de 2019 marcou a volta para casa do atleta, que nunca escondeu o amor pelo América-MEX: formado na base do clube, ele retornou já com status de ídolo.

Desde então, ele é o dono da meta da tradicional equipe mexicana e, agora, deve disputar a sua última Copa.

A jornada do veterano começa hoje, quando o México encara a Polônia a partir das 13h (de Brasília), em jogo válido pelo Grupo C da competição. Por enquanto, Ochoa não aparece no caminho do Brasil, já que os países estão em chaves diferentes. Neymar e companhia agradecem...