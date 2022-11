SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), foi reaberta nesta segunda-feira (21), após 21 dias isolada pela PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal). A medida havia sido tomada para impedir a chegada de caminhoneiros na região, evitando possíveis manifestações e depredações de órgãos públicos.

Desde então, as interdições bolsonaristas no Distrito Federal e Goiás, que davam acesso à capital federal, foram desbloqueadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e as polícias locais, o que permitiu a reabertura da Esplanada.

No dia 30 de outubro, data do segundo turno eleitoral, manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciaram bloqueios em rodovias para questionar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Além das vias tomadas, bolsonaristas acampam em frente aos quartéis-generais do Exército pedindo intervenção militar no país.