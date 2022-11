SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A apresentadora Angélica, de 48 anos, já entrou no clima de Copa do Mundo para a estreia da seleção brasileira hoje no Qatar, e afirmou que voltará a vestir a camisa canarinha com orgulho depois de muito tempo.

Por meio de seu perfil no Instagram, a comunicadora posou usando um biquíni na cor azul e uma blusa na coloração verde, cores que remetem à bandeira do país, e a frase "feita no Brasil".

"Hoje é dia de vestirmos a camisa do nosso país com muito orgulho, depois de muito tempo. Vamos pra cima, Brasil!", legendou a famosa.

Nos comentários, alguns seguidores perceberam uma certa conotação política na postagem.

"Lá vem a turminha da lacração. Coloca vermelho, combina com você", disse uma internauta. "Faz o L e vai para Cuba", escreveu outro. "Com certeza! Vamos de verde e amarelo, mas com o coração vermelho", opinou um terceiro.

"A bandeira do Brasil é de todos! Só existe um Brasil! Que venha o hexa", afirmou um quarto.

Durante as eleições presidenciais, Angélica chamou a atenção dos fãs ao declarar voto no então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa de segundo turno. Crítica do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL), a apresentadora disse que não cogitou apoiar a reeleição do atual chefe do Executivo.