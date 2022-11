TAUBATÉ, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte do dentista Allisson Frade, 31, que estava desaparecido desde o último sábado (19). O corpo dele foi encontrado nesta quarta-feira (23) em Taubaté (a 123 km de São Paulo), às margens da rodovia Presidente Dutra.

A principal hipótese é a de acidente. Allison sofreu uma queda de uma ponte na rodovia do interior de São Paulo, e seu corpo foi encontrado em uma área de mata, próximo ao entroncamento com a Carvalho Pinto.

Segundo a polícia, o dentista e a namorada estavam em uma festa de casamento no sábado, quando, no retorno para casa, ele teria parado o carro no acostamento e dito que deixaria o veículo para urinar.

A companheira relatou que ele desapareceu na rodovia, com as chaves, e estaria sob efeito de bebidas alcoólicas. Ela então ligou para a concessionária da rodovia, que enviou o guincho.

A suspeita é que Allison tenha caminhado até a ponte, e, então, ao tentar passar de uma elevação para outra, caiu em um vão. O corpo de Allison foi encontrado na manhã de quarta com todos os pertences, o que enfraquece a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

Durante as buscas por Allisson, a família chegou a receber a informação de que ele foi visto andando pelo centro da cidade e fez ampla campanha nas redes sociais.

A Polícia Civil chegou a usar cães farejadores no local onde a namorada declarou tê-lo visto pela última vez, mas o corpo foi encontrado cerca de dois quilômetros à frente, por um coletor de lixo da concessionária que administra a rodovia.

Apesar de a principal suspeita ser de morte acidental, a polícia vai investigar o caso e estuda a possibilidade de pedir à Justiça a quebra do sigilo telefônico, de mensagens no celular e histórico de acessos na internet.

Aos 31 anos, Allison era formado em odontologia e também cursou jornalismo. Ele era praticante de crossfit e karatê, e, nas redes sociais, recebeu uma série de homenagens de familiares e amigos. "Te amo para todo sempre", escreveu o irmão em uma rede social.