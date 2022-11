SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Centro Folclórico de Afuá, no Arquipélago do Marajó (PA), foi completamente destruído por um incêndio na hora do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, ontem à tarde. O Lagostão, como é conhecido, é um dos principais locais para realização de eventos da cidade. As chamas foram provocadas por fogos de artifício, que são proibidos por lei no Estado. Uma pessoa foi presa.

O incêndio ocorreu no final da tarde, durante a comemoração da vitória contra a Sérvia, por 2 a 0. As chamas se alastraram rapidamente por conta da estrutura do espaço, de palha e madeira, e o centro foi completamente destruído.

Moradores do município tentaram apagar as chamas e compartilharam imagens nas redes sociais, pois Afuá não possui quartel do Corpo de Bombeiros. O mais próximo fica localizado há 12 horas de barco.

Segundo a Polícia Militar, agentes da corporação se deslocaram para o local e fizeram a contenção da área para garantir a segurança do entorno.

A Polícia Civil confirmou que um homem, que não teve a sua identidade revelada, se apresentou como o causador do incêndio e foi encaminhado para a delegacia do município. Na delegacia, ele informou que era o responsável pelos fogos de artifício que deram início às chamas no prédio.

Ainda segundo a polícia, o homem prestou depoimento e vai responder em liberdade pelos crimes de incêndio doloso e dano ao patrimônio público.

Em nota, divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Afuá informou que a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura vai trabalhar incansavelmente para que o prédio atingido no incêndio seja reconstruído novamente.

Por medida de segurança, a Secretaria Municipal de Educação, também informou a suspensão das aulas da Escola de Ensino Fundamental Raimunda Baraúna, que fica próximo ao local do incêndio.