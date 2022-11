SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rede Médica pelo Direito de Decidir enviou carta à equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pedindo a revogação de normas do atual governo que dificultam aborto em casos previstos em lei.

"Nos últimos anos, ações conservadoras e reacionárias, que não se limitaram a pequenos grupos ideológicos fundamentalistas, ganharam força dentro do espaço público de poder", diz a ONG.

Entre os pontos apresentados está a retirada do Brasil do chamado "Consenso de Genebra", pacto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com outros governos conservadores.

"O documento subscrito por 31 nações pretende, sob o argumento de proteção da 'vida' e da 'família', retroceder no reconhecimento e exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, notadamente o direito ao aborto", afirma a carta.