SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem tentou passear com sua cobra em um shopping na sexta-feira (25) em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi barrado pelos seguranças.

O episódio ocorreu no Boulevard Shopping e repercutiu nas redes sociais após um registro da publicação ser publicado pela página "BH é meu país". Na imagem, o homem está com a cobra enrolada no pescoço enquanto conversa com o segurança do shopping.

Nos comentários da publicação, internautas saíram em defesa do dono da cobra. "Uai, mas lá não é pet friendly? Ou só serve quando é cachorro?", disse uma pessoa.

"Se é pet friendly, realmente ele não tem argumentos para parar o cara, a não ser para apenas verificar se o animal não oferece perigo aos demais usuários do local, afinal, é um animal exótico", escreveu outro internauta, que se posicionou contrário a ter animais silvestres como estimação. "O tráfico está aí porque o mercado existe. Tem animal doméstico demais por aí para vocês adotarem/comprarem e terem como pet."

O Boulevard Shopping enviou uma nota ao jornal Estado de Minas para esclarecer o episódio. O estabelecimento afirmou que a regra "pet friendly" vale apenas para animais domésticos.

"O Boulevard Shopping permite que seus clientes estejam acompanhados de animais domésticos, e não animais silvestres. Por isso, a presença de um homem que portava uma cobra não foi autorizada", informou a nota.