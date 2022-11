BELO HORIZONTE (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo provocaram a abertura de uma cratera na BR-101 em Aracruz. O trânsito foi interrompido e não há previsão de liberação, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

A Eco101, concessionária da rodovia, afirmou na manhã desta terça-feira (29) estar avaliando as intervenções necessárias no trecho. A empresa orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas.

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo abriram uma cratera na BR-101, no município de Aracruz. O trânsito foi interrompido na região. Não há previsão de liberação. Vídeos e fotos postados nas redes sociais mostram que a pista cedeu em ambas as laterais.

A BR-101 percorre praticamente toda a costa leste do país e é um importante corredor de transporte de cargas.

Minas Gerais também vem registrando chuvas intensas. No final de semana as regiões dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e leste -que faz divisa com o Espírito Santo- foram as mais afetadas, segundo a Defesa Civil do estado.

"A situação se agravou na cidade de Bom Jesus do Galho, onde tivemos um óbito, um senhor de 71 anos que veio a falecer levado pela enxurrada", afirmou o coordenador-adjunto de Defesa Civil, Sandro Corrêa em vídeo divulgado pela pasta. O corpo foi localizado na madrugada de domingo (27).

Há previsão de mais chuvas para todo o estado de Minas Gerais.

"Pedimos às pessoas que tomem muito cuidado. Existe a possibilidade de encharcamento do solo. Isso pode provocar situações adversas principalmente nas residências. As pessoas, observando estufamento de piso, frestas nas paredes, inclinação de árvores e postes, chamem os bombeiros, a Defesa Civil", alertou Corrêa.