SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (29), O MEC (Ministério da Educação) divulgou o calendário de seus três programas de acesso ao ensino superior: Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Todos utilizam as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que devem ser divulgadas em 13 de fevereiro.

O primeiro programa a ser aberto será o Sisu, que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país. Os candidatos poderão se inscrever de 28 de fevereiro a 3 de março. O resultado sai no dia 7 de março.

A seleção do Prouni, que distribui bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em universidades particulares, será em março, com início no dia 7 e término no dia 10. Os aprovados em primeira chamada serão convocados no dia 14.

Para participar do programa é necessário ter renda familiar per capita de até três salários mínimos por mês (R$ 3.636 por pessoa), além de ter estudado em escola pública durante todo o ensino médio.

Já o Fies, programa federal de financiamento que concede empréstimos aos estudantes de baixa renda para que possam estudar em universidades privadas, terá seleção de 14 a 17 de março e deve divulgar os selecionados em 31 de março.

Ainda não foram anunciadas quantas vagas estarão disponíveis em cada um dos programas.

CONFIRA AS DATAS DE CADA UM DOS PROGRAMAS

SISU

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultados: 7 de março

PROUNI

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultados: 14 de março

FIES

Inscrições: 14 a 17 de março

Resultados: 31 de março