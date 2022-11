SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (29), o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou a construção de uma nova ligação entre as estações Paulista (linha 4-amarela) e Consolação (linha 2-verde) do metrô. Ambas ficam na região central da capital.

Além disso, a estação Paulista, que tem sua entrada na rua da Consolação, deve ganhar um novo acesso pela rua Bela Cintra, às costas da passagem já existente. O ponto exato não foi confirmado.

A nova conexão terá início ao lado da atual, que passa por baixo das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo. A ideia é que ela atenda quem segue da estação Consolação para a Paulista. Com isso, a atual ligação ficaria livre para ser usada apenas por passageiros que vão da Paulista para a Consolação.

O anúncio foi feito na estação Consolação. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também marcou presença.

Orçada em R$ 60 milhões, a construção da ligação deve ser concluída em três anos. "Esta é uma obra complexa que vai levar três anos, mas, quando estiver pronta, vai mudar a vida das pessoas que acessam a estação e fazem a interligação das duas linhas. Essa é uma obra de mais de R$ 60 milhões que vai melhorar muito o fluxo de pessoas", disse Rodrigo.

Serão cerca de 90 metros de extensão do novo túnel com profundidade que vai variar entre 20 e 25 metros, pois ele terá uma leve inclinação. Serão 7,5 metros de largura e 5,5 metros de altura. A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

Já o novo acesso à estação Paulista deve ser inaugurado em três meses, segundo os responsáveis, e custar R$ 2,5 milhões.

Com capacidade para receber 18 mil passageiros por hora, o principal benefício do novo túnel, segundo o Metrô, será a distribuição do fluxo de passageiros, proporcionando às pessoas uma conexão com mais espaço para circulação.

Segundo o governo paulista, deve ser emitida, ainda nesta semana, a primeira ordem de serviço para o consórcio Conexão Paulista/Consolação iniciar os preparativos da escavação e obra, além da montagem do canteiro, que deve resultar em desvios no trânsito na região.

