SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 116 mortes por Covid e 38.510 casos da doença nesta terça-feira (29). Com isso, o país chega a 689.717 vidas perdidas e 35.268.255 infectados desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes é de 71 por dia, com alta de 155% na comparação com o dado de 14 dias atrás. Já a média móvel de casos está em 24.875 por dia, com alta de 185% no mesmo período.

Dos estados que atualizaram as informações, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas e Mato Grosso não registraram mortes.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus.

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Ao todo, 182.145.276 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen, são 172.173.923 pessoas com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 84,79% da população com a 1ª dose e 80,14% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 106.394.622 pessoas já tomaram a terceira dose, e 37.311.905, a quarta.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.