CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Duas linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operam com problemas na manhã desta quarta-feira (30), afetando o deslocamento de milhares de passageiros na capital paulista.

As estações ficaram lotadas e milhares de passageiros foram impactados pelo problema.

Segundo a companhia, desde as 6h10 a linha 11-coral circulou com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Estudantes. De acordo com a CPTM, houve uma falha de sinalização entre as estações Guaianases e Corinthians-Itaquera, devido a ato de vandalismo com corte de cabos de fibra ótica.

Desta forma, alguns trens sentido Estudantes circularam até Ferraz de Vasconcelos e retornavam. A estratégia, segundo a companhia, teve como objetivo manter a circulação normal no restante da linha.

Para minimizar os impactos aos passageiros, a transferência na Estação Itaquera com o Metrô foi aberta.

A CPTM pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos.

A Linha 11-coral entrou em processo de normalização na circulação de trens, às 8h10.

Já a linha 12-safira tem o trecho, entre as estações Brás e Calmon Viana, afetado devido a problemas técnicos nos equipamentos de via, desde as 6h30. Foi identificada uma falha em equipamento de via entre as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino.

Segundo a CPTM, a equipe de manutenção já está atuando para normalizar a operação. O número de pessoas afetadas não foi informado, nem a previsão de solução dos problemas.

A operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) não foi acionada, pois não houve paralisação.