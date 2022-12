RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um jovem de 16 anos morreu nesta terça-feira (29) após cair de um ônibus do BRT, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eduard Leonardo Bandeira de Mello estava internado no Hospital Pedro 2º, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O acidente ocorreu na última quinta-feira (24) próximo da estação Mato Alto, no sentido Recreio dos Bandeirantes. Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo serviço de BRT, testemunhas relataram ao motorista que a queda aconteceu depois que Eduard forçou a porta para mantê-la aberta.

"Segundo testemunhas relataram ao motorista e imagens das câmeras das estações no percurso da linha, no corredor Transoeste, apesar de o articulado estar vazio, ele viajou encostado na porta, impedindo seu fechamento. O motorista acionou o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], que conduziu o passageiro para o hospital, onde ficou internado", diz a nota.

Familiares afirmam que Eduard estava indo para a casa da namorada quando caiu do coletivo. Ele bateu a cabeça, sofrendo traumatismo craniano. Durante a internação, o rapaz foi mantido em coma induzido.

Familiares chegaram a fazer uma campanha pedindo doações de sangue e orações pela recuperação do jovem. "Meu irmão, aguenta firme! Estamos aqui de joelhos por você", escreveu a irmã do adolescente em uma publicação nas redes sociais.

O caso é investigado pela 43ª Delegacia de Polícia, em Guaratiba. A Polícia Civil informou que testemunhas e familiares da vítima serão ouvidos, e que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

Na manhã desta quarta -feira (30), a família esteve no IML (Instituto Médico Legal) de Campo Grande para fazer a liberação do corpo. O enterro está marcado para esta quinta-feira (1), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da capital fluminense.

OUTROS CASOS

Na última terça (29), um grupo de passageiros pegou carona na caçamba de um caminhão após esperarem um outro ônibus passar na altura da estação Pontal, também na zona oeste. Ninguém ficou ferido.

A Mobi-Rio confirmou o problema no veículo e afirmou que os passageiros foram alocados em outros articulados e diretões, com exceção de um pequeno grupo que resolveu se arriscar. A empresa afirmou que está trabalhando para melhorar o serviço e está no processo de compra de novos ônibus para substituir a frota antiga.

No dia 18 de novembro, um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido ao cair do articulado em movimento entre as estações Magarça e Mato Alto. Segundo a Mobi-Rio, ele estava na porta, acabou se desequilibrando e caindo ao tentar forçar a passagem para mantê-la aberta durante a viagem.

Luiz Henrique Lima continua internado no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o quadro de saúde dele permanece grave nesta quarta-feira.

Outros dois casos ocorreram em setembro deste ano. Um passageiro também ficou com ferimentos graves depois de sofrer uma queda de um BRT na Barra da Tijuca, quando o articulado passava em cima de um viaduto próximo do terminal Alvorada.

Dias antes, outro homem caiu de um BRT quando o ônibus passava por um viaduto em Curicica. Segundo testemunhas, o acidente teria ocorrido após ele tentar forçar a porta do articulado ainda em movimento.

A Mobi-Rio afirma que sempre alerta para os riscos em manter as portas abertas: "Muitas vezes, os motoristas são ameaçados quando param o articulado após constatarem o ato, que ocorre independentemente da quantidade de passageiros no veículo. A nova frota que vai ser integrada ao sistema virá com mecanismos das portas reforçados e mais protegidos contra essas práticas."