SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes da USP e da Unifesp (federal de São Paulo) encontraram pichações de suástica, símbolo nazista, em ao menos quatro espaços das instituições. Em um dos casos, junto com o desenho também havia uma ameaça a um estudante, que é ativista do movimento negro.

Apesar de a reitoria da USP afirmar não admitir qualquer forma de apologia ao nazismo e preconceito em suas dependências, em nenhum dos casos foi registrado boletim de ocorrência. Já a Unifesp informou ter registrado a ocorrência na Polícia Federal.

Símbolos e gestos nazistas são considerados crime de acordo com a Lei do Racismo (7.716/1988) com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

As pichações na USP foram encontradas nesta terça-feira (29). A primeira foi encontrada no DCE (Diretório Central dos Estudantes), no campus da universidade na zona oeste da capital. Foram desenhadas oito suásticas em uma parede onde os calouros assinaram seus nomes no início do ano.

O segundo caso foi identificado no fim da tarde de terça-feira na sala Frederico Steidel da Faculdade de Direito da USP, na região central da cidade. Uma suástica foi feita com giz em uma parede de madeira. Nesta quarta (30), os estudantes encontraram novas suásticas pichadas dentro de um elevador.

"Pouco importa o material que foi usado, seja giz ou tinta, é um ato indigno, indecente, criminoso. Não podemos aceitar que isso ocorra dentro da nossa universidade", disse Celso Fernandes Campilongo, diretor da faculdade.

Para os representantes do DCE e do Centro Acadêmico 11 de Agosto, do direito, as pichações são uma tentativa de ameaça e intimidação a grupos minorizados que passaram a ocupar a universidade nos últimos anos.

"A universidade, e principalmente o curso de direito, sempre foi muito elitista, reservado a um grupo muito específico da sociedade. Os estudantes negros e a comunidade LGBTQIA+ não vão recuar, não vão se intimidar com esse tipo de ameaça. Esse espaço já foi ocupado e eles não abrirão mão dele", disse Erick Araújo, 23, integrante do centro acadêmico.

Em nota, a USP informou que a Guarda Universitária esteve no DCE e solicitou aos representantes que apagassem as pichações. Segundo a reitoria, a universidade apura, em conjunto com o diretório, autoria.

Na Unifesp, as pichações foram encontradas no último dia 23 em um dos banheiros masculinos do campus de Guarulhos. Além do desenho da suástica, foi pichada a frase "Maurício CPF cancelado".

Segundo Helen Cristine, estudante de direito da universidade, a frase fazia referência a um aluno que é conhecido por sua defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e da população negra.

"Uns 15 dias antes, haviam pichado apenas suásticas no banheiro e ninguém ligou, trataram como uma brincadeira. Aquilo já era uma ameaça. Eles se sentiram ainda mais encorajados a fazer ameaças nominais depois de não serem reprimidos", disse a aluna.

Em nota, a Unifesp declarou repudiar toda e qualquer forma de violência contra os membros de sua comunidade e disse que, ao tomar conhecimento das ameaças vinculadas à suástica, acionou a Polícia Federal e se colocou à disposição para contribuir com a identificação do autor.

O Instituto Brasil-Israel diz que a difusão de casos de casos de violência e intolerância com apologia ao nazismo são preocupantes no Brasil. O órgão lembra que na última sexta (25) um jovem de 16 anos matou quatro pessoas em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. O atirador usava uma suástica no braço e era admirador de conteúdo nazista.

Em 2021, três crianças e duas professoras foram mortas a golpes de facão por um jovem de 18 anos em uma creche na cidade de Saudades (SC). Com o avançar das investigações, a polícia já encontrou indícios de associação do criminoso a células neonazistas, assim como em relação ao jovem que, em 2019, matou dez pessoas em uma escola estadual de Suzano (SP).

Nesta terça, uma pichação de suásticas e do nome de Hitler também foi encontrada na Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

"O momento é de grande preocupação, visto que esses grupos neonazistas estão se expandindo no país e aliciando jovens para inflamar o discurso de ódio e transformá-lo em prática de atos violentos, como esses massacres que assistimos", disse Daniel Douek, diretor-executivo do instituto.

"É preciso cumprir com rigor a nossa legislação, que já prevê punição para essa tipificação", afirmou.