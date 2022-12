SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisadores descobriram pelo menos dois novos minerais nunca antes vistos na Terra em um enorme meteorito encontrado na Somália. A descoberta foi apresentada no Simpósio de Exploração Espacial da Universidade de Alberta, em 21 de novembro.

Os minerais estavam em um pedaço de 70 gramas que foi enviado para a universidade canadense, para a classificação do meteorito de 15 toneladas El Ali, encontrado em 2020 próximo à cidade de mesmo nome, na Somália.

"Sempre que você encontra um novo mineral, isso significa que as condições geológicas reais, a química da rocha, era diferente do que foi encontrado antes", diz Chris Herd, professor do Departamento de Ciências da Terra e Atmosféricas, também curador da Universidade da coleção de meteoritos de Alberta. "É o que torna isso emocionante: neste meteorito em particular, você tem dois minerais oficialmente descritos que são novos para a ciência".

Eles foram nomeados como elaliita, em referência ao próprio meteorito, El Ali; e elkinstantonita, em homenagem a Lindy Elkins-Tanton, professora da Escola de Exploração da Terra e do Espaço da Universidade Estadual do Arizona. Ela é a pesquisadora principal da próxima missão Psyche da Nasa, que tem como objetivo descobrir como os planetas do nosso sistema solar se formaram.

Durante a análise da amostra, Herd percebeu que havia algo único naquele pedaço. Foi então que chamou seu colega Andrew Locock, que já esteve envolvido em descrições de minerais antes.

Locock descobriu rapidamente de que se tratavam de dois novos minerais. No entanto, a identificação só foi possível porque cientistas já haviam criados versões sintéticas deles anteriormente. Locock só precisou, então, comparar a composição dos minerais recém-descobertos com as amostras feitas em laboratório.

Essa importante descoberta pode revelar pistas sobre a formação dos asteroides.

"Essa é a minha especialidade - como desvendar os processos geológicos e a história geológica do asteroide do qual esta rocha já fez parte", diz Herd. "Nunca pensei que estaria envolvido na descrição de novos minerais apenas pelo fato de trabalhar em um meteorito".

No entanto, não se sabe ao certo se futuras pesquisas científicas envolvendo o El Ali poderão acontecer, uma vez que ele foi transferido para a China em busca de um potencial comprador.

El Ali é o nono maior meteorito já descoberto, de acordo com a Universidade de Alberta, e foi classificado pelos cientistas como um meteorito "Ferro, complexo IAB", ferro meteórico salpicado com pequenos pedaços de silicatos, principais minerais formadores de rocha.