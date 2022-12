SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma motorista de aplicativo de 32 anos foi assassinada a facadas na noite desta quarta-feira (30) durante uma corrida em Fortaleza.

Segundo a ocorrência registrada na Polícia Civil, Samira Albino Ribeiro levava passageiros e parou em um semáforo quando foi abordada por suspeitos, que anunciaram um assalto e a atingiram com um "objeto perfurocortante" quando ela não entregou o celular.

Após levar facadas, a mulher chegou a dirigir até um posto de gasolina para pedir ajuda, mas morreu após ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O caso é investigado como homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Ceará.

Até a tarde desta quinta-feira (1º), nenhum suspeito do crime tinha sido preso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que a população pode ajudar na identificação do suspeito ligando para o Disque-denúncia no número 181 ou enviando mensagens para o WhatsApp (85) 3101-0181.

Samira, formada em Ciências Contábeis, trabalhava na área, mas fazia corridas de aplicativo para aumentar a renda.

O corpo dela está sendo velado na tarde desta quinta-feira no Cemitério Jardim Metropolitano e, segundo familiares, deve ser enterrado às 16h30.