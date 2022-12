SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade aos estados brasileiros atingidos por chuvas nos últimos dias, em publicação no Twitter, e disse que o país precisa investir para que novas ocorrências não sejam registradas.

"Minha solidariedade e meus sentimentos para as famílias que estão sofrendo com as fortes chuvas no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia", escreveu o petista.

"Precisamos retomar verbas para prevenção de desastres naturais e defesa civil. E enfrentarmos juntos as catástrofes e a mudanças climáticas", acrescentou.

Recluso no Palácio da Alvorada desde a derrota na eleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou sobre os temporais e as famílias afetadas. O chefe do Executivo tem se limitado a compromissos reservados com aliados e, nos eventos públicos que participou, ficou calado.

Em Santa Catarina, as fortes chuvas que atingiram ao estado ao longo da semana ainda causam estragos. Em São João Batista, município no vale do rio Tijucas, moradores ilhados registraram o momento em que bois foram arrastados pela correnteza na região.

Imagens aéreas registradas pelo Corpo de Bombeiros ontem mostraram que parte do município ficou inundada e um helicóptero chegou a ser acionado para retirar famílias presas em casas.

Na Grande Florianópolis, um shopping do município de Palhoça registrou alagamento na garagem e no piso térreo, obrigando alguns frequentadores a pisar na água para subir uma escada rolante desligada.

No estado da Bahia, ontem as chuvas mantinham em estado de emergência nove municípios e mais de quatro mil pessoas foram deslocadas de suas casas, segundo a Defesa Civil.

Além disso, um deslizamento registrado na segunda-feira (28) em uma rodovia na região montanhosa no litoral do Paraná deixou ao menos dois mortos. Os bombeiros continuavam em busca de desaparecidos debaixo da lama.