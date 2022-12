SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro final de semana de dezembro tem previsão de mais chuva por todo o país. Assim como ao longo da semana, diversas regiões devem registrar altos acumulados de precipitação.

Nesta sexta (2) e sábado (3), o instituto meteorológico Climatempo prevê uma diminuição de intensidade da chuva que vem atingindo Santa Catarina e Paraná nos últimos dias. Entretanto, seguem altos os riscos geo-hidrológicos, como inundações, alagamentos e deslizamentos de terra, devido ao acumulado elevado de precipitação ao longo desta semana.

No domingo (4), os dois estados do Sul voltam a receber mais chuva à medida que novas áreas de instabilidade se aproximam. Por isso, é preciso manter atenção em relação à instabilidade do solo e dos rios.

Em São Paulo, há previsão de acumulados entre 50 mm e 100 mm na região metropolitana da capital, nos Vales do Paraíba e o Ribeira e regiões próximas de Ourinhos, além do litoral norte.

Outros estados do Sudeste e do Nordeste também vão registrar chuva. Os interiores do Espírito Santo, Bahia, Maranhão e Piauí devem sofrer com pancadas isoladas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento, enquanto áreas litorâneas destes estados terão chuva mais forte e intensa.

Veja, a seguir, a previsão para as capitais neste final de semana de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

SUL

A região mais castigada pelas fortes chuvas nesta semana tem, novamente, previsão de precipitações intensas. Há risco de trovoadas e chove em qualquer parte do dia. Florianópolis registrará temperaturas entre 22ºC e 26ºC no sábado, e entre 23ºC e 25ºC no domingo.

Em Curitiba, a mínima sobe de 18ºC para 19ºC de sábado para domingo, enquanto a máxima cai de 27ºC para 24ºC nestes dias. Já Porto Alegre registra tempo chuvoso, mas o sol ainda aparece no sábado. As temperaturas variam de 23ºC a 33ºC ao longo do fim de semana.

SUDESTE

Em todas as capitais da região, há previsão de tempo nublado e pancadas de chuva, que chegam com trovoadas isoladas a qualquer hora. Durante o sábado e domingo, São Paulo terá mínima de 20ºC e máxima de 27ºC, enquanto o Rio de Janeiro registra temperaturas variando entre 21ºC e 30ºC.

Belo Horizonte, por sua vez, terá termômetros marcando mínima de 18ºC e máxima de 28ºC no sábado, caindo para 17ºC e 27ºC de mínima e máxima, respectivamente, no dia seguinte. Fechando o Sudeste, Vitória terá um sábado com pancadas isoladas e temperaturas entre 21ºC e 28ºC. No domingo, chove com trovoadas, e a mínima cai para 27ºC.

NORDESTE

O nordeste é a única região do país em que há capitais sem previsão de chuva em pelo menos um dia do final de semana. São Luís, Recife, Natal, Maceió, João Pessoa e Aracaju vão ter tempo firme no sábado, mas a chuva pode vir forte e intensa no domingo. Já Teresina e Fortaleza não registram chuva em todo o final de semana.

Em toda a região, as mínimas devem ficar em torno dos 24ºC, enquanto as máximas chegam aos 30ºC. As exceções são Teresina, onde os termômetros registram uma amplitude de 22ºC a 33ºC no sábado e domingo, além de São Luís, onde os termômetros podem chegar até 32ºC.

CENTRO-OESTE

Assim com a maior parte do país, em todas as capitais do Centro-Oeste há previsão de tempo fechado, pancadas acompanhadas de raios durante todo o dia. Em Goiânia e Campo Grande, os termômetros ficam entre 20ºC e 30ºC ao longo do fim de semana, enquanto em Brasília a mínima será de 17ºC e máxima não passa de 24ºC.

Já Cuiabá registra mínima de 26ºC e máxima de 34ºC no sábado. As temperaturas caem um pouco no domingo, com temperaturas entre 25ºC e 33ºC.

NORTE

No norte do país, também há previsão de chuva e céu nublado. O tempo fica instável em todas as capitais e, na maioria delas, os termômetros giram em torno de 24ºC de mínima e 32ºC de máxima.

Os destaques ficam para Porto Velho e Palmas, cidades onde a máxima não passa dos 29ºC. Na capital do Tocantins, o domingo terá uma trégua: o tempo fica nublado, mas a chuva diminui.