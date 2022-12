SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cruzeiro que partia de Nova Orleans para Cozumel, no México, teve um de seus 3.756 passageiros dado como desaparecido, na manhã de 24 de novembro -pleno Dia de Ação de Graças, comemorado nos EUA. O homem, de 28 anos, era procurado por sua família, quando um anúncio avisou que o navio mudaria sua rota para executar uma operação de busca e salvamento. Ele havia caído no mar.

Conforme informações da Guarda Costeira, James Grimes viajava com seus pais e irmãos no Carnival Valor, um cruzeiro de cinco dias. Ele foi visto pela última vez em 23 de novembro, por volta das 23h, e a família notificou a tripulação por volta das 10h45 do Dia de Ação de Graças.

Segundo o New York Times, às 20h10, mais de nove horas após o desaparecimento ter sido relatado, um petroleiro avistou o homem perto da foz do rio Mississippi e alertou a Guarda Costeira. As equipes de resgate encontraram Grimes lutando na água e acenando freneticamente.

Quando foi resgatado, o passageiro estava em choque, tinha hipotermia leve e estava extremamente desidratado. Ele enfrentou horas em águas com temperaturas que iam de -18ºC a -21ºC e ondas que chegavam a um metro e meio, além de ser uma área em que é comum encontrar tubarões.

"Este caso é certamente extraordinário", disse o tenente Seth Gross, responsável pelo resgate de helicóptero do passageiro. "O instinto de sobrevivência, a vontade de sobreviver é uma loucura", completou, em conversa com o jornal norte-americano.