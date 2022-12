BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O pesquisador do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) Alexandre André dos Santos, que teve um artigo censurado durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado nesta quinta-feira (1º) no gabinete de transição.

O servidor escreveu um estudo sobre o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), bandeira do governo Dilma Rousseff (PT) mostrando os impactos positivos da política, mas teve sua publicação barrada. Posteriormente, o próprio Inep processou o servidor por ter violado direitos autorais ao divulgar o trabalho sem a autorização do instituto.

Alexandre foi nomeado no grupo técnico da Educação, no subgrupo que analisará a portaria nº 18 de 14 de novembro de 2022, que trata do Censo do Ensino Superior.