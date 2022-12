CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Bombeiros usam cães farejadores e drones com sensor de calor para ajudar nas buscas por ao menos 30 soterrados na região litorânea do Paraná, onde um deslizamento de terra atingiu a BR-376. A chuva dificulta os trabalhos, que já duram mais de 90 horas, com riscos de novos desabamentos.

Nesta sexta-feira (2), as equipes conseguiram avançar e remover mais veículos do despenhadeiro para onde foram empurrados. Desde segunda-feira (28), dia do deslizamento, foram retirados da terra seis caminhões e três carros.

Apenas dois corpos foram localizados e já identificados. Eles são do motorista Márcio Rogério de Souza, 51, e do caminhoneiro João Maria Pires, 60.

Outras seis pessoas foram resgatadas com vida na hora do acidente, e a estimativa é de que aproximadamente 30 ainda estejam soterradas, sendo 14 já confirmadas pelas autoridades. Ainda não se sabe, porém, a quantidade exata de carros e vítimas.

As equipes de resgate seguem os trabalhos de busca, que se estenderam durante a madrugada, já que a chuva, que cai no estado desde sábado (26), reduziu de intensidade. Mesmo assim, ainda há riscos de novos desabamentos.

Equipes vistoriam de cima a área atingida e 14 pontos de acúmulo de água geram novos riscos de desmoronamento, dificultando os trabalhos de buscas por desaparecidos e desobstrução das vias, totalmente interditadas há quatro dias.

A pista norte da BR-376, sentido Curitiba, teve a massa de terra removida e os trabalhos de desobstrução seguem na pista sul, sentido litoral.

A chuva atinge ao menos 12 cidades: Antonina, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Curitiba, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Morretes, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

Morretes foi uma das atingidas, com 489 desalojados e 26 desabrigados. A prefeitura informou que não tem informações sobre feridos ou quedas de árvores e pontes, mas há estradas rurais danificadas.

As estradas de acesso ao município também estão interditadas, como a Estrada da Graciosa (PR-410), com quedas de barreiras e rachaduras na pista, e a BR-277 que se encontra com fluxo em meia pista.

Há pontos de arrecadação e doações para os desabrigados centralizados na sede da prefeitura e postos de combustível. A ajuda também chega de Curitiba.

A prefeitura da capital entregou nesta sexta quatro toneladas de alimentos para famílias afetadas pelas chuvas. Como as três BRs de acesso ao litoral estão interditadas, o transporte foi feito de trem, pela própria serra do Mar.