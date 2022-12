SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana pelo Brasil deve seguir quente, além de chuvoso em boa parte do território, como tem sido esta semana. A previsão foi divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A onda de temporais ocorre devido ao aquecimento diurno e alta umidade relativa do ar, causando as chamadas pancadas de verão, diz o instituto

Na região norte, Manaus, capital do Amazonas, já deve amanhecer, neste sábado (3), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que devem persistir até o fim do dia. A máxima prevista é de 30°C e a mínima, de 23°C.

O domingo manauara segue quente, nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros oscilam entre 23°C e 31°C.

Ainda na região norte, Palmas, capital de Tocantins, promete um fim de semana ainda mais quente, com máxima de 35°C tanto para sábado quanto para domingo. As mínimas também devem ser iguais, 24°C. Pancadas de chuva e trovoadas são aguardadas.

Indo para o Centro-Oeste, na cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é prevista máxima de 31°C para este sábado e 29°C para domingo (4). As mínimas devem ficar em 23°C. Pancadas de chuva devem fazer parte da paisagem durante ambos os dias.

Conforme a previsão, calor e chuva também não darão trégua a Cuiabá, capital de Mato Grosso. Previsão de 35°C de máxima para sábado e de 34°C para domingo. As mínimas se mantêm em 24°C.

Apesar de também chuvoso, os brasilienses terão um fim de semana mais fresco. No sábado, a máxima esperada é de 25°C e a mínima, de 18°C. Para domingo, os termômetros devem apontar máxima de 24°C e mínima de 17°C.

No Nordeste, as chuvas devem ser menos presentes, mas os dias serão nublados. Em Fortaleza, no Ceará, os termômetros variam entre 25°C e 31°C tanto no sábado quanto no domingo.

Já em Salvador, na Bahia, a máxima prevista é de 29°C para sábado e de 28°C para domingo. As mínimas ficam em 23°C. Lá, há possibilidade de chuvas isoladas.

A cidade de São Paulo, no Sudeste do país, deve ter máxima de 27°C no sábado e de 25° no domingo. As mínimas esperadas são as mesmas para os dois dias, de 20°C. Deve chover à tarde e há possibilidade de trovoadas.

Na cidade do Rio de Janeiro, os termômetros devem variar entre 21°C e 30°C durante todo o fim de semana. Pancadas de chuva e trovoadas também são aguardadas.

O Sul não foge à tendência nacional. Em Santa Catarina, Florianópolis deve ter máxima de 26°C no sábado e de 25°C no domingo. As mínimas previstas são de 22°C e de 23°C. Os dias, segundo a previsão, serão nublados e chuvosos durante a tarde.

Porto Alegre também será, segundo o Inmet, quente e chuvosa no fim de semana, com máxima prevista de 30°C para sábado e de 31°C para domingo. As mínimas ficam em 23°C nos dois dias.