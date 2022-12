SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano sofreu duas vezes nesta sexta-feira (2) por causa da seleção brasileira. Primeiro no trânsito, uma hora e meia antes do jogo. E, quando finalmente conseguiu chegar em casa, viu o time reserva do Brasil perder por 1 a 0 para Camarões, o que não inviabilizou a classificação em primeiro lugar de seu grupo para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o trânsito na capital atingiu 474 km de congestionamento às 14h30, recorde do ano.

Por outro lado, às 18h30, quando normalmente o motorista precisa de paciência nas ruas e avenidas da capital paulista neste dia da semana, havia apenas 2 km de lentidão.

O índice de congestionamento desta sexta superou os 472 km do dia 24, também às 14h30, quando a seleção brasileira estreou na Copa.

A chuva também ajudou a atrapalhar o trânsito. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, neste horário a zona norte, o centro e a marginal Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos. Posteriormente o alerta foi ampliado e passou a valer para todas as regiões e para a marginal Pinheiros.

Na Lapa, zona oeste, choveu 33,4 mm até as 16h50, também de acordo com o CGE. Depois, vieram Itaim Paulista, na zona leste (25,6 mm), e Pinheiros, na zona oeste (21 mm).

Mas foram cidades da região metropolitana de São Paulo que tiveram mais problemas com a chuva desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros afirmou ter recebido 79 chamados para queda de árvores, principalmente em Osasco, Cotia, Carapicuíba e Itaquaquecetuba, até as 18h45.

Também foram quatro registros de chamadas para desabamentos ou desmoronamento e outros quatro para enchentes.

O fim de semana deve seguir quente, além de chuvoso em boa parte do país, como tem sido esta semana. A previsão foi divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A onda de temporais ocorre devido ao aquecimento diurno e alta umidade relativa do ar, causando as chamadas pancadas de verão, diz o instituto.

A cidade de São Paulo deve ter máxima de 27°C no sábado (3) e de 25° no domingo. As mínimas esperadas são as mesmas para os dois dias, de 20°C.

As chuvas devem retornar na capital na forma de pancadas entre a tarde e o decorrer da noite deste sábado, associadas, principalmente, com o calor e a propagação de áreas de instabilidade vindas do interior, diz o CGE.

Segundo a Defesa Civil paulista, quase todo o estado vai ter calor e chuva neste sábado. Para quem for aproveitar o fim de semana no litoral, a temperatura na baixada santista deve oscilar entre 23ºC e 30ºC.

Porém, de acordo com Inmet, há previsão de trovoadas isoladas no Guarujá, por exemplo, pela manhã, à tarde e à noite.

Se o trânsito chegou próximo de zero na capital no início da noite, quem resolveu encarar o calor do fim de semana na praia enfrentou cinco quilômetros de congestionamento às 19h na rodovia dos Imigrantes, no sentido rumo à Baixada Santista, do km 38 ao 43, segundo a concessionária Ecovias.

Por causa da neblina e tempo encoberto, uma operação comboio foi realizada no km 40 da rodovia Anchieta, na interligação com a Imigrantes.