SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Adote Um Gatinho (AUG) celebra 20 anos com uma festa neste domingo (4), das 9h às 18h, no Pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

No espaço será realizado o tradicional bazar de Natal da ONG, com mais de 40 expositores que vão vender objetos de decoração, roupas, papelaria e itens para pets, e um ciclo de palestras com especialistas em felinos. Também haverá uma feirinha de comida vegana e um cantinho para pintura facial nas crianças.

Uma equipe da Prefeitura de São Paulo estará no local para fazer RGA (Registro Geral do Animal) para cães e gatos a partir de três meses de idade. Para isso, é necessário levar RG e CPF do tutor, comprovante de residência, além de carteirinha de vacinação e foto do bicho.

"Estamos muito orgulhosas de chegarmos até aqui. Não é fácil ser ONG no Brasil", diz Susan Yamamoto, uma das fundadoras.

A jornalista conta que conheceu Juliana Bussab no início dos anos 2000 em grupos de defesa animal no site Yahoo!. Elas resgatavam gatinhos abandonados, castravam e depois devolviam para o local onde eles viviam, prática conhecida como C.E.D. (captura, esterilização e devolução).

"Mas a gente ficava com dó de deixá-los na rua de novo. Como virar as costas para um filhote, um idosinho?", observa. "Então eu decidi criar um site para anunciar os gatinhos."

A iniciativa deu tão certo que Susan e Juliana organizaram a documentação e criaram a ONG.

Nesses 20 anos, o grupo já resgatou e doou mais de 17 mil e castrou mais de 18 mil gatos. A equipe conta com 80 voluntários e oito funcionários fixos.

Todos os animais são entregues castrados, vacinados, vermifugados, testados para FIV e Felv, despulgados e microchipados.

A taxa de devolução é de apenas 2%. "Acredito que essa média é baixa porque somos muito criteriosas para aprovar os adotantes", diz Susan.

A festa deste domingo é patrocinada pelas marcas Cansei de Ser Gato, Pet Care, Royal Canin, Biovet e CatMyPet.

CICLO DE PALESTRAS

FIV e FeLV (Aids Felina e Leucemia Viral Felina), às 10h: Archivaldo Reche Junior, veterinário especialista em felinos e sócio da clínica Vetmasters e do Hospital 4Cats

Por que o gato me faz bem? E eu a ele? Como envelhecermos juntos?, às 11h05: Carla Alice Berl, veterinária e fundadora da rede de hospitais Pet Care

Principais temas que devem ser conhecidos por tutores de pet para assegurar o bem-estar deles e um convívio tranquilo em sociedade, às 11h50: Letícia Yumi, advogada e professora de direito animal

Esporotricose animal: situação atual e desafios ao controle, às 12h35: Marina Del Grande, veterinária da Vigilância de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo

Como identificar se seu gato está doente e reconhecer os principais sinais das doenças nos gatos idosos, às 13h20: Angélica Lang Klaussner, veterinária coordenadora da AUG e proprietária da Clínica Bigodinhos

O novo cenário mundial para a PIF: possibilidades atuais de tratamento, perspectivas para o futuro, como estamos aprendendo mais sobre a doença e principais cuidados ao tratar seu animal, às 14h10: Fernanda Coelho, veterinária especialista em felinos (Vetmasters) e Juliana Bueno, voluntária do grupo de suporte FIP Warriors

Adotei um gatinho, e agora? Ter um animal de estimação traz muitos benefícios, mas para construir um relacionamento longo e feliz precisamos de uma parceria de sucesso, às 15h: Andresa Esteves, veterinária da Royal Canin

C.E.D. (captura, esterelização e devolução) de gatos de vida livre, às 15h50: Mayra Chamlian e Thaís Navarro, veterinárias da ONG Miados Urbanos

A importância do processo de sociabilização em gatos arredios, às 16h35: Juliana Damasceno, bióloga, mestre e doutora em psicobiologia, fundadora da Wellfelis Comportamento e Bem-Estar Felino

FESTA DE 20 ANOS DA ADOTE UM GATINHO

Onde Pavilhão da Bienal, parque Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera, zona sul de São Paulo

Quando domingo (4), das 9h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações em adoteumgatinho.org.br

Instagram @adoteumgatinho

Facebook Adote Um Gatinho

Siga o blog Gatices no Twitter, Instagram e Facebook.