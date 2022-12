- TV Brasil celebra o samba com sucessos do gênero neste sábado

Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, festejado nesta sexta (2/12), aexibe uma série de apresentações especiais com repertório de clássicos do gênero na faixa musical deste sábado (3/12), às 23h15, com atrações que encantaram o público no palco do programa Todas as Bossas.

Apresentada por Bia Aparecida, a produção temática destaca os trechos mais marcantes de shows com grandes nomes do samba que passaram pela telinha do canal. A maioria dos espetáculos foi gravada no histórico estúdio 3 da emissora pública. A homenagem já está disponível no app TV Brasil Play.

O especial combina a participação do saudoso sambista Monarco com a performance de personalidades das novas gerações como Arlindinho, Pedro Miranda, Rafael Caçula e Toninho Geraes.

A atração valoriza artistas consagrados como Xande de Pilares, Nilze Carvalho e Didu Nogueira. Também celebra astros do samba que fizeram história no gênero como Moacyr Luz, Noca da Portela, Nei Lopes e Paulinho Mocidade.

A seleção de sucessos inclui obras que atravessam gerações como "Vai vadiar", na interpretação de Monarco, e "Goiabada Cascão", na voz do veterano Nei Lopes. Os bambas mostraram todo seu talento no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, em gravações registradas com exclusividade pela TV Brasil.