SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul provocaram estragos e deixaram ao menos uma vítima fatal nesta sexta-feira (2)

Um homem de 26 anos morreu e outro ficou ferido após um desabamento no município de Venâncio Aires (130 km de Porto Alegre).

De acordo com a prefeitura, os dois homens estavam em uma moto e pararam para se abrigar próximo a um muro, que acabou desabando. O condutor da moto morreu e o passageiro, um homem de 33 anos, ficou ferido.

O temporal, que incluiu chuva de granizo, alagou ruas e provocou estragos na cidade. Um dos locais mais atingidos foi o Parque do Chimarrão, que abrigaria um festival gastronômico neste fim de semana. O evento foi cancelado.

A prefeitura de Venâncio Aires decretou estado de emergência.

As chuvas também resultaram em um desmoronamento de uma barreira na rodovia RS-444, na altura do município de Bento Gonçalves.

Além do Rio Grande do Sul, o temporal também causou estragos em cidades do Paraná e Santa Catarina.

A Grande Florianópolis registrou inundações em diversos pontos da ilha e em cidades da região, que registraram muitos transtornos.

Os alagamentos começaram na quarta-feira (30) com inundações, rodovias interditadas e falta de energia elétrica, que atingiu mais de 28 mil pontos em 15 cidades da região.

Na capital, as ruas centrais ficaram totalmente alagadas na noite de quarta e na manhã de quinta-feira, e bairros como Santo Antônio de Lisboa, Campeche, Ingleses e Córrego Grande tiveram grandes inundações.

Mais de 30 cidades catarinenses decretaram situação de emergência, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira pela Defesa Civil.