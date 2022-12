RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares prenderam, na madrugada desta quarta (30), um médico do Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio, após ter sido flagrado dormindo no alojamento da unidade enquanto uma mulher tentava atendimento. Ela morreu aguardando o retorno do profissional, horas após ter feito exames.

O médico, cuja identidade não foi informada pela PM, foi detido acusado de homicídio culposo, por omissão de socorro. Ele foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 10.000. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).

A Assessoria de imprensa da PM afirmou que policiais do 6° batalhão (Tijuca) atenderam, no início da madrugada de quarta, a um chamado de uma mulher alegando omissão de socorro a uma parente no hospital.

Ao chegar na unidade, a equipe foi informada pela mulher que, por volta de 1h30, a paciente tinha feito exames e aguardava o retorno do médico. Por volta das 4h, ainda sem um novo atendimento, os policiais entraram no hospital para localizar o plantonista, que foi flagrado dormindo no alojamento.

De acordo com os policiais, ele se recusou a levantar. Uma outra médica fez o atendimento e constatou a morte da vítima.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, responsável pelo hospital, mas não houve retorno.