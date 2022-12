SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A primeira fase da Fuvest 2023, vestibular para ingresso na USP (Universidade de São Paulo), é realizada neste domingo (4). Na prova, os candidatos vão precisar responder a 90 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais.

A reportagem ouviu candidatos na porta da Unip do bairro da Barra Funda, em São Paulo, onde os portões foram fechados às 13h. O processo seletivo tem duração de 5 horas.

A jovem aprendiz Giovana Lopes de Andrade, 19, estudou por conta própria para a prova. Ela se formou no início de 2021, um pouco depois do previsto por causa da pandemia, e não sabia que curso gostaria de seguir. Começou a trabalhar como jovem aprendiz na área de TI e afirma que se encontrou. Neste domingo, presta a Fuvest para o curso de Ciência da Computação.

"Estou estranhamente calma, e um pouco nervosa ao mesmo tempo, tentando não pensar muito", afirma Giovana.

A estudante Bruna Moura de Arruda está em sua terceira prova da Fuvest. Ela se forma em gestão de políticas públicas neste ano e busca agora uma vaga no curso de direito. "Pensei em fazer história, mas mudei minha visão. Direito combina com gestão e pode me abrir mais portas", afirma.

Ela espera uma prova difícil, e diz que uma vantagem da Fuvest é que o exame tem menos textos comparado a outros vestibulares.

O estudante Jonathan Alves Colin dos Santos, 21, quer fazer Letras em 2023. Está é a segunda vez que tenta passar na USP.

"Acho que a prova vai estar mediana. Estudei em casa por conta própria e estou tranquilo, afirma Jonathan.

Os estudantes José Hércules, 18, e Vitor do Carmo, 18, são amigos e vieram de Caieiras para fazer a prova na Barra Funda. Para evitar atrasos, acordaram às 8h para pegar o trem às 9h40. Por volta das 10h30 já estavam no local de prova.

Vitor quer passar em medicina, o curso mais concorrido da Fuvest. "Termino a escola esse ano e estudei por conta própria em casa. Não fiz curso pago, fiz o que deu pra fazer com o material que tinha. Não dava para pagar um cursinho", diz.

Além de estudar, ele trabalha como operador de caixa, o que tornou a rotina mais corrida.

São 114.432 inscritos para a Fuvest 2023. Os cursos de medicina em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru são os mais concorridos deste ano.

A USP oferece oferecerá 11.147 vagas, sendo 8.230 para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.917 vagas pelo Sisu.

Os candidatos que forem aprovados na primeira fase voltam a fazer provas dos dias 8 e 9 de janeiro do ano que vem.

A primeira prova tem dez questões discursivas de português e matemática e a redação. A segunda são 12 questões sobre duas, três ou quatro disciplinas, dependendo da carreira que o candidato escolheu prestar o vestibular.